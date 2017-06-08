На Харьковщине мужчина убил приятеля во время застолья

7 июня в 21:30 поступило сообщение о том, что в доме мужчины находится тело мужчины, как сообщает пресс-служба полиции Харькова.

После совершенного звонка хозяин дома скрылся с места преступления. На момент прибытия полиции в доме было обнаружено тело 42-летнего мужчины с колото-резаной раной в области ключицы.

Подозреваемый – хозяин дома, ранее судимый за кражу. Установлено, что двое мужчин жили в одном здании. Во время употребления спиртных напитков, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый взял со стола кухонный нож и нанес один смертный удар своему приятелю. После того хозяин дома скрылся с места преступления и скрывался в камышах.

Следователем открыто уголовное дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 7 до 11 лет.