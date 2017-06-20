На Харьковщине мужчина убил сожителя бывшей жены

46-летняя женщина сообщила полицейским, что в ее дом проник бывший муж и убил ее сожителя. Об этом сообщает отдел коммуникации в ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 42-летний подозреваемый разбил молотком окно, проник в квартиру и устроил ссору, в результате конфликт завершился дракой. Подозреваемый схватил нож и нанес 4 удара в область грудной клетки хозяину и исчез в неизвестном направлении. От полученных трав пострадавший сразу скончался.

Через 2 дня мужчина был задержан, также во время осмотра у подозреваемого было обнаружено вещественное доказательство.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанному вручили письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил начальник Харьковского ОП полковник полиции Игорь Назаренко.