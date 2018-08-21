На Харьковщине мужчина убил своего соседа

ЧП произошло 18 августа - около 04-00 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение от медиков. Они рассказали, что в Харьковскую областную клиническую больницу привезли 45-летнего мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

По словам начальника Харьковского ОП Виктора Ширини, в совершении преступления был уличен безработный 35-летний житель поселка Высокий. Как установили полицейские, мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства подозреваемого. В ходе употребления алкоголя между ними возникла ссора. Отстаивая свою правоту, хозяин ударил своего оппонента кулаком в область челюсти. От полученного удара пострадавший потерял равновесие и при падении ударился затылком о землю. Через некоторое время мужчина поднялся и пошел домой, где ему стало плохо. Не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, ему грозит до 10 лет лишения свободы.