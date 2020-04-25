На Харьковщине мужчина убил своего зятя, ударив ножом в сердце

25 апреля 2020 г. 11:51
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24 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении на огороде в поселке Верхняя Озеряна тела 33-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
 
На место происшествия выезжали руководители Харьковского отдела полиции, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. По словам тещи погибшего, ее бывший муж и зять постоянно ссорились.
 
Начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко рассказал, что 33-летний мужчина пришел к своему тестю поговорить. Он хотел предупредить, чтобы он не обижал свою дочь. Между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Внезапно хозяин дома схватил кухонный нож и нанес мужчине удар в область сердца и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.59-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
 

 

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