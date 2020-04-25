На Харьковщине мужчина убил своего зятя, ударив ножом в сердце

24 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении на огороде в поселке Верхняя Озеряна тела 33-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

На место происшествия выезжали руководители Харьковского отдела полиции, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. По словам тещи погибшего, ее бывший муж и зять постоянно ссорились.