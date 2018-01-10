На Харьковщине мужчина убил товарища и сжег его дом

10 января 2018 г. 10:28
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Накануне к правоохранителям поступила информация о загорании жилого дома.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 42-летнего владельца. Смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 39-летний местный житель.

Как выяснилось, накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших неприязненных отношений злоумышленник нанес несколько ударов табуретом по голове знакомому. От полученных повреждений мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, злоумышленник поджег дом.

Следствем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Следствие продолжается.

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