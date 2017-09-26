На Харьковщине мужчина ударил дочку ножом в живот

26 сентября 2017 г. 10:38
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Информация поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции от фельдшера скорой помощи накануне в 13:40.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, у 89-летнего мужчины случился психический приступ. В то время, когда 54-летняя дочь пыталась его успокоить, он нанес ей один удар ножом в область живота.

Мужчину направили на лечение в психиатрическую больницу.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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