На Харьковщине мужчина ударил дочку ножом в живот

Информация поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции от фельдшера скорой помощи накануне в 13:40.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, у 89-летнего мужчины случился психический приступ. В то время, когда 54-летняя дочь пыталась его успокоить, он нанес ей один удар ножом в область живота.

Мужчину направили на лечение в психиатрическую больницу.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.