На Харьковщине мужчина ударил ножом своего отца

14 сентября 2017 г. 10:15
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Накануне поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен мужчина с резаным ножевым ранением грудной клетки.

Как рассказал начальник Волчанского ОП ГУНП в Харьковской области подполковник Игорь Зиненко, в совершении преступления был уличен и задержан безработный 51-летний сын потерпевшего.

Установлено, что подозреваемый в течение дня употреблял спиртное. Между отцом и сыном возникла ссора. В разгар конфликта мужчина схватил с кухонного стола нож и ударил отца в грудную клетку. Затем мужчина выбежал на улицу и рассказал о происшествии соседке, которая вызвала скорую помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
 

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