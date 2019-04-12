На Харьковщине мужчина ударил подростка ножом в шею

10 апреля в полицию поступило сообщение из Первомайской районной больницы о том, что на санпропусник в тяжелом состоянии доставлен 17-летний парень с колото-резаной раной передней поверхности шеи с повреждением трахеи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Так, полицейские установили, что около 22:33 пострадавший со своими друзьями находился на улице. Парень обратился к прохожим и попросил сигарету. Один из мужчин достал нож и нанес подростку телесные повреждения и скрылся.

Злоумышленником оказался 43-летний житель города Первомайский, ранее не судимый. Мужчина сознался в содеянном и указал место, куда выбросил нож - шахту лифта по месту проживания.

Вещественные доказательства, а также материалы с камер видеонаблюдения изъяты правоохранителями.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.15 и п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.