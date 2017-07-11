На Харьковщине мужчина украл телефон у своего товарища

Об исчезновении мобильного телефона работникам Дергачевского отдела полиции сообщил 41-летний местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

В совершении преступления подозревается 43-летний житель поселка Ольшаны, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Накануне он заходил в гости к односельчанину, увидел, где хозяин дома держит телефон и решил прихватить вещь с собой, чтобы потом продать.

Вещественное доказательство изъято.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

