На Харьковщине мужчина украл телефон у своего товарища

11 июля 2017 г. 15:59
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Об исчезновении мобильного телефона работникам Дергачевского отдела полиции сообщил 41-летний местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

В совершении преступления подозревается 43-летний житель поселка Ольшаны, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Накануне он заходил в гости к односельчанину, увидел, где хозяин дома держит телефон и решил прихватить вещь с собой, чтобы потом продать.

Вещественное доказательство изъято.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
 

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