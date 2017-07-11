На Харьковщине мужчина, пытаясь попасть домой, упал с крыши многоэтажки

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции 9 июля от фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Установлено, что мужчина получил травмы в результате падения с неосторожности. Он пытался проникнуть в собственную квартиру через окно на четвертом этаже. По словам потерпевшего, у него закрылись двери в квартиру и решил залезть домой через окно, спускаясь по веревке с крыши пятиэтажного дома.

28-летнего жителя пгт. Слобожанское с многочисленными травмами доставили в Змиевскую больницу. Сейчас медики оценивают состояние его здоровья как тяжелое.

Информация о происшествии поступила в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

