На Харьковщине мужчина, пытаясь попасть домой, упал с крыши многоэтажки

11 июля 2017 г. 14:06
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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции 9 июля от фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Установлено, что мужчина получил травмы в результате падения с неосторожности. Он пытался проникнуть в собственную квартиру через окно на четвертом этаже. По словам потерпевшего, у него закрылись двери в квартиру и решил залезть домой через окно, спускаясь по веревке с крыши пятиэтажного дома.

28-летнего жителя пгт. Слобожанское с многочисленными травмами доставили в Змиевскую больницу. Сейчас медики оценивают состояние его здоровья как тяжелое.

Информация о происшествии поступила в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
 

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