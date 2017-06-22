На Харьковщине мужчина выращивал коноплю в огороде

Накануне в огороде-теплице сотрудники Волчанского отдела полиции обнаружили 26 кустов конопли и еще 5 кустов, посаженных в ведра. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, установлено, что в доме проживает 27-летняя девушка с 31-летним сожителем, который сейчас находится на заработках в другом городе.

Женщина объяснила, что он выращивал растения для собственного потребления. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. .1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.