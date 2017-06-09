На Харьковщине мужчина выращивал во дворе коноплю

09 июня 2017 г. 11:45
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На Харьковшине в поселке Березовка был обнаружен незаконный посев конопли на территории одного из домовладений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Хозяин дома пояснил, что выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления. С места происшествия было изъято 84 куста конопли.

Факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. 

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