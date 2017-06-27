На Харьковщине мужчина вырастил у себя во дворе плантацию конопли

Накануне во дворе подозреваемого сотрудники полиции обнаружили 319 кустов растений, похожих на коноплю. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

При осмотре было обнаружено и изъято 7 бумажных свертков с веществом растительного происхождения в сухом измельченном состоянии весом около 300 граммов, куст засушенной растения весом 100 граммов, а также посуду. Изъятые предметы направлены на соответствующее исследование.

Как пояснил хозяин дома, растения он хранил и выращивал для личного употребления.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за совершение данных уголовных преступлений - до 3-х лет лишения свободы.