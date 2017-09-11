На Харьковщине мужчина выстрелил школьнику в спину

11 сентября 2017 г. 11:56
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Информация о происшествии поступила в Лозовской отдел полиции вчера в 15:14.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

14-летний мальчик проходил возле дома № 32, расположенного на территории 3-го микрорайона города Лозовая, неизвестный из окна квартиры на 7-м этаже по неустановленным причинам осуществил выстрел из пневматического оружия в спину потерпевшему. Мальчик был доставлен в больницу. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Работниками отдела полиции в совершении указанного уголовного преступления был изобличен неработающий 37-летний местный житель. изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения в злоумышленника.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

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