На харьковщине мужчина задержан за безжалостное убийство матери

15 января 2018 г. 18:45
Автор: Светлана Еченина
33 просмотра

На Харьковщине за безжалостное убийство собственной матери, был задержан мужчина. Тело 58-летней женщины правоохранители нашли в частном доме с многочисленными телесными повреждениями. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению убийства причастен 34-летний сын погибшей, говорит Александр Долженко, начальник Купянского отдела полиции. Также, добавляет он, к правоохранителям и ранее поступали обращения об избиении женщины

Александр Долженко, нач. Купянского ОП

Доречі, де-кілька реагувань було в минулому році. Ми приїжджали, складали адміністративні матеріали. Притігувалася до адміністративної відповідальності людина, знаходилась у нас відбувала відповідні адміністративні стягнення

Как позже выяснили правоохранители, в тот злосчастный день, мать с сыном распивали алкогольные напитки. Затем, между ними вспыхнула ссора. В результате чего мужчина  кулаками и ногами избил женщину и ушел отдыхать. Проснувшись через несколько часов, злоумышленник увидел, что мать до сих пор лежит на улице. Он затащил ее в дом и снова лег спать. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - это умышленное убийство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, ему грозит до 15 лет заключения. Сейчас мужчина находится под стражей.

Видео: 

На Ххрьковщине мужчина задержан за убийство матери.15.1.18

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.