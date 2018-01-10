На Харьковщине мужчина жестоко убил знакомого из-за 23 тысяч гривен

25 декабря в дежурную часть Лозовского отдела полиции обратилась женщина, которая обнаружила во дворе домовладения в поселке Надеждовка своего 55-летнего родственника с разбитой головой.

Как рассказали в отделе коммуникации полии в Харьковской области, общаясь с сыном потерпевшего полицейские выяснили, что из дома пропала барсетка с крупной суммой денег.

На следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался в реанимационном отделении районной больницы. Следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.4 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.121(умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Правоохранители разоблачили в совершении данных преступлений 24-летнего ранее судимого жителя поселка Надеждовка.

Как выяснилось, 25 декабря подозреваемый пришел в дом потерпевшего с конкретной целью – завладение его деньгами. С собой вор прихватил металлическую трубу. Около 18:00 мужчина перелез через забор домовладения потерпевшего, подошел к дому, постучал в окно комнаты и стал возле входных дверей. Злоумышленник дождался, когда хозяин выйдет на улицу, подкрался к нему с заду и ударил несколько раз по голове металлической трубой. Потерпевший потерял сознание и тогда подозреваемый проник в дом и завладел барсеткой, в которой находились 23 тыс. грн. Злоумышленник с места преступления скрылся и распорядился украденным по собственному усмотрению.

9 января сотрудники полиции объявили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.