На Харьковщине мужчина жестоко убил знакомого из-за 23 тысяч гривен

10 января 2018 г. 13:48
82 просмотра

25 декабря в дежурную часть Лозовского отдела полиции обратилась женщина, которая обнаружила во дворе домовладения в поселке Надеждовка своего 55-летнего родственника с разбитой головой.

Как рассказали в отделе коммуникации полии в Харьковской области, общаясь с сыном потерпевшего полицейские выяснили, что из дома пропала барсетка с крупной суммой денег.

На следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался в реанимационном отделении районной больницы. Следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.4 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.121(умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Правоохранители разоблачили в совершении данных преступлений 24-летнего ранее судимого жителя поселка Надеждовка.

Как выяснилось, 25 декабря подозреваемый пришел в дом потерпевшего с конкретной целью – завладение его деньгами. С собой вор прихватил металлическую трубу. Около 18:00 мужчина перелез через забор домовладения потерпевшего, подошел к дому, постучал в окно комнаты и стал возле входных дверей. Злоумышленник дождался, когда хозяин выйдет на улицу, подкрался к нему с заду и ударил несколько раз по голове металлической трубой. Потерпевший потерял сознание и тогда подозреваемый проник в дом и завладел барсеткой, в которой находились 23 тыс. грн. Злоумышленник с места преступления скрылся и распорядился украденным по собственному усмотрению.

9 января сотрудники полиции объявили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.