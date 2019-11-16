На Харьковщине мужчину убили из-за металлолома - СМИ

16 ноября 2019 г. 17:00
3 просмотра

В Харьковской области в полицию обратился хозяин дачного дома сообщил, что обнаружил мужчину, которому позволил временно жить в пристройке к дому за его охрану, убитым. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как установили правоохранители, погибший мужчина 1959 года, на теле погибшего были выявлены телесные повреждения, а именно: у него был проломлен череп.

Также хозяин дачи сообщил, что с территории его дома исчезли металлические провода и двигатель от старой стиральной машины.

Уголовное производство полиция открыла по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.