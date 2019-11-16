На Харьковщине мужчину убили из-за металлолома - СМИ

В Харьковской области в полицию обратился хозяин дачного дома сообщил, что обнаружил мужчину, которому позволил временно жить в пристройке к дому за его охрану, убитым.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как установили правоохранители, погибший мужчина 1959 года, на теле погибшего были выявлены телесные повреждения, а именно: у него был проломлен череп.

Также хозяин дачи сообщил, что с территории его дома исчезли металлические провода и двигатель от старой стиральной машины.

Уголовное производство полиция открыла по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).