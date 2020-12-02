На Харьковщине мужчину задержали за убийство отца

В Золочевском районе Харьковщины 1 декабря произошло убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 17:40 в полицию от неизвестного поступило сообщение о том, что в доме на ул. Б. Хмельницкого лежит тело мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские в одной из комнат дома обнаружили тело мужчины с многочисленными синяками и ножевыми ранениями. Погибшим оказался 58-летний местный житель.

Полицейские установили, что злоумышленником оказался 30-летний сын погибшего.

Молодой человек рассказал, что после застолья между родными произошла ссора, в результате которой он нанес отцу несколько ножевых ударов.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователем Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.