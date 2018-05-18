На Харьковщине на женщину напали в собственном доме

14 мая правоохранителям поступило сообщение о том, что в Барвенковском районе 12 мая около 22.00 злоумышленник проник в дом 78-летней женщины и потребовал у нее деньги, избил и угрожал зарезать. Злоумышленник скрылся, ничего не получив.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О нападении на мать в полицию сообщила дочь пострадавшей.

За совершение разбоя правоохранители задержали 22-летнего безработного жителя поселка Ивановка.

Следователем по факту нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Он находится под стражей.