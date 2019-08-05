 

На Харьковщине нашли 50 боеприпасов

05 августа 2019 г. 11:12
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В течение недели, с 29 июля по 5 августа на Харьковщине спасатели 214 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 101 выезд был на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во время тушения пожаров спасателями были эвакуированы 15 человек, погибших в течение данного периода на пожарах не было.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 18 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено 50 боеприпасов, среди которых были 38 артснарядов, 8 минометных мин, 1 граната и 3 единицы патронов.

Все найденные боеприпасы специалисты ГСЧС обезвредили.

 

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