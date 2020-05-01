На Харьковщине нашли более четырех сотен боеприпасов времен войны

На Харьковщине за сутки, 30 апреля, пиротехники ГСЧС разминировали более четырех сотен боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию проводились Валковском, Лозовском, Змиевском, Барвенковском и Балаклейском районах Харьковской области, а также в Основянском районе Харькова.

Всего специалисты уничтожили 440 найденных боеприпасов.

Среди них были: 31 артснаряд разного калибра, 8 минометных мин, 1 граната Ф-1 и 400 патронов 7,92 мм.

В связи с этим спасатели просят население в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.