На Харьковщине нашли более трех десятков боеприпасов

10 июля 2020 г. 12:12
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На Харьковщине пиротехники ГСЧС разминировали более трех десятков боеприпасов времен Второй Мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сегодня, 10 июля, пиротехническая группа спасателей обследовала территорию в поселке Жихарь Основянского района Харькова на выявление боеприпасов времен Второй Мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 31 взрывоопасный предмет, среди которых были 12 минометных мин и 19 артснарядов.

Все найденные боеприпасы были уничтожены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

 

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