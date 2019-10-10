 

На Харьковщине нашли более трех сотен боеприпасов, среди них - авиабомба

10 октября 2019 г. 11:44
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9 октября пиротехники ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в Первомайском районе области и Основянском районе города Харькова .

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было разминировано 366 боеприпасов.

Так, в лесу вблизи поселка Жихорь пиротехники разминировали 338 обнаруженных взрывоопасных предметов. Среди них были: 300 единиц боеприпасов, 29 артснарядов, 8 минометных мин разного калибра, а также 1 авиабомба SD-2.

А неподалеку свалки бытовых отходов Борецкого сельсовета Первомайского района пиротехники разминировали 28 взрывоопасных предметов, из которых - 25 артснарядов разного калибра и 3 минометные мины 45 мм.

Все опасные находки были обезврежены специалистами.

 

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