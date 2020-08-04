На Харьковщине нашли две стокилограммовые авиабомбы

04 августа 2020 г. 10:50

В Харьковской области пиротехники за сутки, 3 августа, разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском, Кегичевском и Балаклейском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты обезвредили 7 найденных взрывоопасных предметов, среди которых были 3 минометные мины, 2 артснаряда и 2 фугасные авиационные бомбы (ФАБ-100).

Все боеприпасы были уничтожены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

 

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