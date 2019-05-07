На Харьковщине нашли около полусотни боеприпасов

6 мая пиротехническая группа ГСЧС при выезде в с. Яковлевка и с. Циркуны Харьковского района, обезвредили 20 обнаруженных артснарядов диаметром 45 мм и 2 минометные мины диаметром 82 мм и 1 снаряд диаметром 85 мм времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В тот же день пиротехники учебного центра ГСЧС работали в Лозовском, Змиевском и Изюмском районах, где обезвредили еще 20 найденных устаревших боеприпасов: 16 снарядов диаметром 76 мм и 2 диаметром 122 мм, минометную мину диаметром 50 мм и ручную гранату Ф-1.

Все взрывоопасные предметы пиротехники ликвидировали на подрывных площадках.

ГСЧС в очередной раз напоминают о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Так, боеприпасы ни в коем случае нельзя трогать и перемещать, а при их обнаружении - оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».