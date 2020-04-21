На Харьковщине нашли пропавшего подростка, сбежавшего из больницы

21 апреля 2020 г. 11:22
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На Харьковщине правоохранители разыскали пропавшего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 19 апреля в Богодуховский отдел полиции от медицинской сестры поступило сообщение о том, что 17-летний пациент детского отделения местной больницы ушел на прогулку и не вернулся.

Полицейские начали поиски пропавшего, отработав территорию нескольких районов и лесной массив. 

Вечером следующего дня мальчика нашли в селе Степановка Краснокутского района. Он занимался бродяжничеством. 

По словам несовершеннолетнего, он собирался в гости к своей крестной, которая живет в городе Ахтырка Сумской области.

Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло. 

Работники полиции провели с беглецом профилактическую беседу о недопущении совершения подобных случаев в будущем и вернули домой к его опекунам.

 

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