На Харьковщине нашли стокилограммовую фугасную авиабомбу

18 июля пиротехники спасательной службы разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны, которые обнаружили в Харьковском, Нововодолажском и Змиевском районах области, а также в Основянском и Холодногорском районах Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты разминировали 6 взрывоопасных предметов, из которых 1 авиабомба ФАБ-100, 4 артснаряда разного калибра и 1 минометную мину.

Найденные боеприпасы специалисты подорвали на специальных взрывных площадках.