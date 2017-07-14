На Харьковщине нашли женщину, которая находилась в международном розыске

14 июля 2017 г. 14:50
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Женщину обнаружили оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Боровского отдела полиции  в пгт Боровая 13 июля. Об этом сообщают в отделе коммуникации Харьковской области.

Согласно информации отдела Интерпола и Европола ГУНП в Харьковской области 43-летняя гражданки Украины с 5 апреля 2007 находится в розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

О факте события проинформирован отдел Интерпола и Европола ГУНП в области для дальнейшего информирования инициатору розыска - компетентных органов Румынии.

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