На Харьковщине неизвестные обстреляли автомобиль на дороге

В Великобурлукском районе неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября в 21:30 в полицию поступила информация от местного жителя о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.

Прибывшие на место сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Злоумышленников, причастных к стрельбе, разыскивают.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.