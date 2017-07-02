На Харьковщине неизвестные ограбили пенсионеров

02 июля 2017 г. 12:11
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1 июля в 02:30 двое мужчин и одна женщина в медицинских масках проникли в дом супругов, где связали хозяев скотчем и завладели деньгами в сумме 7500 гривен. После чего скрылись. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По их сведениям, хозяев дома нашла связанными их дочь. 81-летние пенсионеры с многочисленными ушибами бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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