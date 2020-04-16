На Харьковщине неизвестные похитили металлические опоры с могил и сдали на металлолом

16 апреля 2020 г. 10:42
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В марте в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о том, что с могилы ее родственника неизвестные похитили металлическую опору из-под гробнички. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, выехав на место происшествия, правоохранители установили, что на кладбище повреждено 14 могил, из которых неизвестные похитили металлические опоры.
 
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение металлических изделий. Также стали известны личности злоумышленников. Ими оказались жители Изюмского района - 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина. 
 
Чтобы избежать наказания за совершенное преступление, мужчина и женщина постоянно меняли адреса проживания. 15 апреля полицейские установили местонахождение злоумышленников. Они находились у знакомых в соседнем селе. В настоящее время решается вопрос о сообщении им подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 

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