На Харьковщине неизвестные похитили металлические опоры с могил и сдали на металлолом

В марте в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о том, что с могилы ее родственника неизвестные похитили металлическую опору из-под гробнички. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, выехав на место происшествия, правоохранители установили, что на кладбище повреждено 14 могил, из которых неизвестные похитили металлические опоры.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение металлических изделий. Также стали известны личности злоумышленников. Ими оказались жители Изюмского района - 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина.