На Харьковщине неизвестный открыл стрельбу по прохожим

28 октября 2017 г. 11:48

27 октябряк правоохранителям поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что в санпропускник обратились три парня с телесными повреждениями. Согласно справке медиков состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, около 2:00 пострадавшие находились в городе Первомайский у торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный  начал в них стрелять. 18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельного проникающего ранения бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление.

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