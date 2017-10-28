На Харьковщине неизвестный открыл стрельбу по прохожим

27 октябряк правоохранителям поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что в санпропускник обратились три парня с телесными повреждениями. Согласно справке медиков состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, около 2:00 пострадавшие находились в городе Первомайский у торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный начал в них стрелять. 18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельного проникающего ранения бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление.