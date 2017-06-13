На Харьковщине неизвестный пытался убить мужчину

12 июня поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о доставке в хирургическое отделение 40-летнем жителе города Волчанск с резаной раной грудной клетки, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. По их информации, состояние здоровья пострадавшего тяжелое.

Установлено, что злоумышленник нанес колото-резаную рану грудной клетки, множественные раны головы и конечностей, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту происшествия открыто уголовное дело по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание санкции этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

На данный момент устанавливается местонахождения и задержания лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.