На Харьковщине неосторожность при курении стоила жизни женщине

05 января 2020 г. 11:01
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На Харьковщине в результате неосторожности при курении во время пожара погибла жительница Первомайского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 января в 19:36 спасателям поступил вызов на пожар в девятиэтажном жилом доме№ 3 в микрорайоне №6 города Первомайск.

На момент прибытия пожарных в квартире на шестом этаже горел диван и домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшей 57-летней женщины, а также спасли ее 65-летнего мужа.

В 19:55 пожар был локализован. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 20:45.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

 

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