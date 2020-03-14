На Харьковщине несовершеннолетние работали в интернет-магазине, который распространял наркотики

Полиция разоблачила группу наркосбытчиков, которые длительное время действовали в Лозовском районе Харьковской области. Организовал деятельность преступной группировки 22-летний местный житель. Среди его сообщников - трое несовершеннолетних и 35-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в феврале прошлого года в полицию поступила информация о том, что неизвестные на территории города Лозовая распространяют наркотические средства путем «закладок» через Интернет-магазин. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 13 марта злоумышленники были разоблачены.

Правоохранители установили, что фигуранты, в целях конспирации преступной деятельности, постоянно меняли номера мобильных телефонов, пользовались значительным количеством мобильных терминалов, разговоры вели в завуалированной форме. Для получения наличных средств от сбыта наркосредств злоумышленники использовали электронные кошельки и карточные счета банков Украины, в том числе оформленные на других лиц.

Организовал сеть распространения наркотических средств и психотропных веществ, распределил роли между участниками, лично организовывал поставку наркотических средств в город Лозовая, контролировал поступления денежных средств на карточные счета, их дальнейшее распределение между участниками 22-летний мужчина. С этой целью он создал Интернет-магазин.

16-летний соучастник - фасовщик, хранил по месту жительства, фасовал и скрывал отдельные дозы наркотических средств и психотропных веществ в местах, недоступных для большинства граждан, с привязкой к соответствующим адресам. В обязанности 16-летней девушки входил прием заказов от наркозависимых и их передача организатору Интренет-магазина, который в дальнейшем в мессенджере показывал фотографию места хранения и адрес с идентификационными признаками.

35-летний соучастник раскладывал «закладки», а 16-летний - осуществлял администрирование ресурса в мессенджере, размещал наклейки на объектах инфраструктуры, общался с наркозависимыми в мессенджере, выдавал бесплатные пробы наркотических средств и психотропных веществ с целью популяризации магазина.