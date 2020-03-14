На Харьковщине несовершеннолетние работали в интернет-магазине, который распространял наркотики

Полиция разоблачила группу наркосбытчиков, которые длительное время действовали в Лозовском районе Харьковской области. Организовал деятельность преступной группировки 22-летний местный житель. Среди его сообщников - трое несовершеннолетних и 35-летний мужчина.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в феврале прошлого года в полицию поступила информация о том, что неизвестные на территории города Лозовая распространяют наркотические средства путем «закладок» через Интернет-магазин. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 13 марта злоумышленники были разоблачены.
Правоохранители установили, что фигуранты, в целях конспирации преступной деятельности, постоянно меняли номера мобильных телефонов, пользовались значительным количеством мобильных терминалов, разговоры вели в завуалированной форме. Для получения наличных средств от сбыта наркосредств злоумышленники использовали электронные кошельки и карточные счета банков Украины, в том числе оформленные на других лиц.
Организовал сеть распространения наркотических средств и психотропных веществ, распределил роли между участниками, лично организовывал поставку наркотических средств в город Лозовая, контролировал поступления денежных средств на карточные счета, их дальнейшее распределение между участниками 22-летний мужчина. С этой целью он создал Интернет-магазин.
16-летний соучастник - фасовщик, хранил по месту жительства, фасовал и скрывал отдельные дозы наркотических средств и психотропных веществ в местах, недоступных для большинства граждан, с привязкой к соответствующим адресам. В обязанности 16-летней девушки входил прием заказов от наркозависимых и их передача организатору Интренет-магазина, который в дальнейшем в мессенджере показывал фотографию места хранения и адрес с идентификационными признаками.
35-летний соучастник раскладывал «закладки», а 16-летний - осуществлял администрирование ресурса в мессенджере, размещал наклейки на объектах инфраструктуры, общался с наркозависимыми в мессенджере, выдавал бесплатные пробы наркотических средств и психотропных веществ с целью популяризации магазина.
Во время санкционированных обысков по местам проживания злоумышленников, а также в гаражных помещениях полицейские изъяли мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов, банковские карты, электронные весы, ноутбук, около 1000 пакетов с фиксатором для фасовки, рекламные наклейки магазина, психотропное вещество PVP.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время 22-летнему организатору преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.