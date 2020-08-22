На Харьковщине несовершеннолетний ударил ножом свою соседку

22 августа 2020 г. 14:15
1 просмотр

В полицию обратилась 47-летняя жительница поселка Манченки Харьковского района и заявила, что несовершеннолетний сосед по неизвестным причинам нанес ей удар ножом в шею.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проверки информации правоохранители установили, что утром 21 августа 15-летний подросток взял дома кухонный нож и пошел на улицу. Двигаясь вдоль поля, он увидел свою соседку и последовал за ней. Через некоторое время несовершеннолетний ударил женщину по ноге, в результате чего она упала. После этого парень нанес потерпевшей удар ножом в шею и скрылся.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53