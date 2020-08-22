На Харьковщине несовершеннолетний ударил ножом свою соседку

В полицию обратилась 47-летняя жительница поселка Манченки Харьковского района и заявила, что несовершеннолетний сосед по неизвестным причинам нанес ей удар ножом в шею.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проверки информации правоохранители установили, что утром 21 августа 15-летний подросток взял дома кухонный нож и пошел на улицу. Двигаясь вдоль поля, он увидел свою соседку и последовал за ней. Через некоторое время несовершеннолетний ударил женщину по ноге, в результате чего она упала. После этого парень нанес потерпевшей удар ножом в шею и скрылся.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.