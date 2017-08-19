На Харьковщине незаконно арендовали детский санаторий

Хозяйственный суд области в полном объеме удовлетворил исковые требования заместителя прокурора области о возвращении одного из детских санаториев, расположенных в Змиевском районе, в собственность государства.

По информации и.о. начальника отдела прокуратуры области Ивана Семинякина, незаконным решением исполкома сельсовета имущественный комплекс санатория площадью 8,5 тыс. кв. м. передали в уставный фонд ЗАО "Укрпрофздравница".

"Прокуратура доказала в суде, что детский санаторий государственной формы собственности находился только в управлении профсоюза, а потому право распоряжаться его зданиями и сооружениями принадлежит Фонду госимущества Украины. Однако Фонд не давал разрешение ни на отчуждение, ни на изменение формы собственности объектов недвижимости", - пояснил И. Семинякин.

