На Харьковщине незаконно арендовали детский санаторий

19 августа 2017 г. 14:52
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Хозяйственный суд области в полном объеме удовлетворил исковые требования заместителя прокурора области о возвращении одного из детских санаториев, расположенных в Змиевском районе, в собственность государства.

По информации и.о. начальника отдела прокуратуры области Ивана Семинякина, незаконным решением исполкома сельсовета имущественный комплекс санатория площадью 8,5 тыс. кв. м. передали в уставный фонд ЗАО "Укрпрофздравница".

"Прокуратура доказала в суде, что детский санаторий государственной формы собственности находился только в управлении профсоюза, а потому право распоряжаться его зданиями и сооружениями принадлежит Фонду госимущества Украины. Однако Фонд не давал разрешение ни на отчуждение, ни на изменение формы собственности объектов недвижимости", - пояснил И. Семинякин.
 

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