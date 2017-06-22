На Харьковщине незаконно засудили несовершеннолетнюю

Прокуратура возобновила конституционные права несовершеннолетней девушки, которую незаконно привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, в мае 2016 девушка на дискотеке попросила у товарищей мобильный, чтобы срочно позвонить. Однако затем вместе с айфоном исчезла.

"На момент совершения преступления девушке было 15 лет, то есть она не достигла возраста, с которого возможно привлечение к уголовной ответственности. Однако, вопреки нормам действующего законодательства, в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины (мошенничество). В дальнейшем ей объявили о подозрение и передали дело на рассмотрение в Богодуховский районный суд области, где в отношении несовершеннолетней вынесено незаконное судебное решение ", - пояснил Лялюк.

Сейчас с целью предотвращения совершения несовершеннолетней противоправных действий , к ней судом будут применены принудительные меры воспитательного характера.

Должностные лица, допустившие нарушение действующего законодательства, привлечены к ответственности.