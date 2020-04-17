На Харьковщине обезвредили более двух сотен старых боеприпасов

17 апреля 2020 г. 15:51
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На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки, 16 апреля, разминировали 238 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию проводились в Чугуевском, Дергачевском, Шевченковском, Первомайском районах области и городе Чугуев.

Всего специалисты обезвредили 202 минометных мины, 4 ручных противотанковых гранаты, 2 ручные гранаты и 30 артснарядов разного калибра.

Все взрывоопасные находки были ими уничтожены.

 

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