На Харьковщине обнаружили 75 минометных мин ВМВ

24 мая спасатели - пиротехники Харьковской области разминировали и обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской облласти.

Опасные находки обнаружили в Лозовском районе области, а также в Дергачах и Харькове.

Всего разминировали 78 взрывоопасных предметов, а именно: 75 минометных мин калибра 82 и 55 мм, 2 артснаряда калибра 122 и 76 мм, а также гранату Ф-1.

Найденные боеприпасы специалисты обезвредили, подорвав на специальных взрывных площадках.