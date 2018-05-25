На Харьковщине обнаружили 75 минометных мин ВМВ

25 мая 2018 г. 13:08
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24 мая спасатели - пиротехники Харьковской области  разминировали  и обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской облласти.

Опасные находки обнаружили в Лозовском районе области, а также в Дергачах и Харькове.

Всего разминировали 78 взрывоопасных предметов, а именно: 75 минометных мин калибра 82 и 55 мм, 2 артснаряда калибра 122 и 76 мм, а также гранату Ф-1.

Найденные боеприпасы специалисты обезвредили, подорвав на специальных взрывных площадках.

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