На Харьковщине обнаружили около 10 тысяч наркосодержащих растений

Накануне сотрудники Краснокутского отделения полиции обнаружили за пределами села Городне 9860 кустов наркосодержащих растений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области , выращиванием мака занимались 40 и 41-летние жители с. Огородное Краснокутского района. Мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции задержали мужчин во время срезания головок мака с данной плантации. При личном досмотре было обнаружено и изъято 196 головок мака. С места посева изъято 9860 растений.

По словам мужчин, растения они выращивали для собственных нужд.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения мужчин.

