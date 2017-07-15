На Харьковщине обнаружили подпольное производство бензина

Прокуратура области совместно с ГУ ДФС в области разоблачили подпольный цех по изготовлению бензина и дизельного топлива и сеть сбыта нефтепродуктов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины) с санкции суда проведены обыски на одном из предприятий в области.

По официальным данным общество с ограниченной ответственностью (ООО) зарегистрировало свою деятельность как «восстановление отсортированных отходов». Однако на его территории обнаружены и изъяты оборудование для хранения и переработки нефтепродуктов и около 15 тонн нефтепродуктов.

По предварительным данным следствия, должностные лица этого ООО осуществляли незаконное хранение и изготовление горюче-смазочных материалов. В дальнейшем без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятия и без соответствующих разрешительных документов нефтепродукты реализовывался физическим и юридическим лицам на территории Золочевского и Дергачевского районов области.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

