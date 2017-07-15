На Харьковщине обнаружили подпольное производство бензина

15 июля 2017 г. 11:55
48 просмотров

Прокуратура области совместно с ГУ ДФС в области разоблачили подпольный цех по изготовлению бензина и дизельного топлива и сеть сбыта нефтепродуктов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины) с санкции суда проведены обыски на одном из предприятий в области.

По официальным данным общество с ограниченной ответственностью (ООО) зарегистрировало свою деятельность как «восстановление отсортированных отходов». Однако на его территории обнаружены и изъяты оборудование для хранения и переработки нефтепродуктов и около 15 тонн нефтепродуктов.

По предварительным данным следствия, должностные лица этого ООО осуществляли незаконное хранение и изготовление горюче-смазочных материалов. В дальнейшем без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятия и без соответствующих разрешительных документов нефтепродукты реализовывался физическим и юридическим лицам на территории Золочевского и Дергачевского районов области.

Сейчас досудебное расследование продолжается.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.