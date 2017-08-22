На Харьковщине обнаружили производство поддельных акцизных марок

22 августа 2017 г. 11:05
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Накануне сотрудники СБУ Украины совместно с прокуратурой прекратили масштабное производство и реализацию поддельных марок акцизного налога в Харьковской области.

Об этом сообщает начальник пресс-центра СБУ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Группа дельцов подпольно производили акцизные марки и сбывали представителям теневого алкогольного рынка.

Во время обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти две тысячи литров контрафактного алкоголя, поддельные этикетки и оборудования для их изготовления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

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