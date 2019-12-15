На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

На Харьковщине из-за тумана объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным метеорологов, утром 15 декабря в Харькове и области - туман, видимость составляет 200-500 м
Как отмечается, такие погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.
Также метеорологические предупреждение действует по всей территории Украины, кроме большинства западных областей.
По прогозам синоптиков, сегодня по Харькову и области ночью и днем возможен дождь.
Ветер юго-западный, скорость 5-10м\с.
Температура воздуха днем составит 5-7 градусов выше нуля, ночью опустится до 2-4 градусов.