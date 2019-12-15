На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

15 декабря 2019 г. 10:00
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На Харьковщине из-за тумана объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным метеорологов, утром 15 декабря в Харькове и области - туман, видимость составляет 200-500 м

Как отмечается, такие погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.

Также метеорологические предупреждение действует по всей территории Украины, кроме большинства западных областей.

По прогозам синоптиков, сегодня по Харькову и области ночью и днем возможен дождь.

Ветер юго-западный, скорость 5-10м\с.

Температура воздуха днем составит 5-7 градусов выше нуля, ночью опустится до 2-4 градусов.

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