 

На Харьковщине огонь от пожара сухостоя уничтожил два дома и три хозпостройки

16 сентября 2019 г. 10:44
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За прошедшие сутки на Харьковщине спасатели 57 раз выезжали на тушение сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Суммарная площадь горения составила около 23 га, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огнем были уничтожены: деревянная электроопора на трассе Харьков-Симферополь Харьковского района, 2 хозяйственные постройки в селе Чернолозка Сахновщинского района, нежилое здание и забор в селе Ольшаны Двуречанского района, неэксплуатируемый дом и хозяйственную постройку в городе Изюм, а также хвойную подстилку в сосновом лесу в Красноградском лесхозе села Натальино.

Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем, отметили в ГСЧС, призвав население Харьковщины строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

 

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