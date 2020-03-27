На Харьковщине огонь от выжигания сухостоя повредил дом и 3 хозпостройки

27 марта 2020 г. 9:44
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На Харьковщине за прошедшие сутки спасатели 43 раза выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огнем было уничтожено около 37 га природных экосистем.

Кроме того, пламя от такого пожара повредило 1 жилой дом и 3 хозяйственные постройки.

Причиной этого, отметили спасатели, являются люди, которые намеренно сжигают мусор и сухостой на приусадебных участках и намеренно выжигают сухостой на полях.

Поэтому пожарные продолжают ликвидировать многочисленные пожары сухой травы, камыша и тому подобное.

По данным ГСЧС, в Украине с начала года произошло уже более 12 000 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах.

 

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