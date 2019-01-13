На Харьковщине огонь унес жизни 4 человек

13 января 2019 г. 10:31

С начала года в Украине огонь унес жизни уже более 100 человек, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Десятая часть из них – это люди, погибшие в результате пожаров в Харьковской области.

В частности, только за последние сутки на Харьковщине от огня погибли 4 человека..

Как отмечают спасатели, большинство из пожаров произошли из-за собственной неосторожности людей при использовании открытого огня.

Не менее часто во время отопительного сезона пожары в жилом секторе возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

Поэтому Служба спасения призывает к соблюдению простых правил безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики, в частности:

- не курите в постели;

- следите за состоянием и исправностью электросети;

- не оставляйте без присмотра включенными телевизоры, утюги и т.д.;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;

- не перегружайте электрические сети, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

- позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением;

- при возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

 

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