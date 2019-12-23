На Харьковщине огонь унес жизни двух человек

23 декабря 2019 г. 10:20
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На Харьковщине в течение недели, с 16 по 23 декабря спасатели 49 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во время их ликвидации бойцам ГСЧС удалось спасти от огня 3 человек и эвакуировать 6.

Однако в результате пожаров все же погибли 2 человека и 3 получили травмы.

Кроме того, пиротехники ГСЧС за неделю 7 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 158 найденных боеприпасов.

Среди них были 57 артснарядов, 8 минометных мин и 93 гранаты.

Все опасные находки были ликвидированы пиротехниками ГСЧС без происшествий.

 

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