На Харьковщине опера погорели на взятке

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении двум старшим оперуполномоченным Люботинского отдела полиции ГУНП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщили в прокуратуре области, в правоохранительные органы обратились женщина и рассказала, что работники полиции требуют у ее сына взятку за избежание уголовной ответственности по факту возможной его причастности к совершению кражи.

В ходе досудебного расследования установлено, что находясь в салоне служебного автомобиля, два старших оперуполномоченных сектора криминальной полиции получили от заявительницы $1000. Полицейских задержали на "горячем".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении их от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.