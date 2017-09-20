На Харьковщине осудили грабителя, который грабил кредитные учреждения

20 сентября 2017 г. 11:35
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Фрунзенский районный суд. Харькова признал виновным 27-летнего жителя. Чугуева в разбойных нападениях с проникновением в помещение на три харьковские кредитные учреждения (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры №3 Руслана Скуратовича, злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала в суде, что в течение двух месяцев мужчина совершил разбой на территории Немышлянского, Шевченковского и Слободского районов.

Злоумышленник наблюдал за помещениями кредитных учреждений и, выбрав удобный момент, заходил в учреждения. Угрожая пневматическим пистолетом сотрудникам, он потребовал отдать деньги из сейфа.

В одном из заведений, убегая с места преступления, разбойник прихватил еще и мобильный телефон.

Общая сумма, которой завладел вор составляет более 40 тыс. Грн.
 
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Сейчас по ходатайству прокуратуры осужденный находится под стражей.
 

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